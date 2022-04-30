بريطانيا تسجل 12 ألفا و607 إصابات جديدة بفيروس كورونا و222 وفاة

سجلت بريطانيا 12 ألفا و607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و222 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و213 ألفا و947 إصابة، والوفيات إلى 175 ألفا و552.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 143 مليونا و429 ألفا و33 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.