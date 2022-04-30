قال الدكتور عباس الشناوي مساعد وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، إن النتائج الأولى لعملية حصاد القمح تبشر بالخير من حيث إنتاجية عالية في الوجهين القبلي والبحري بمتوسط 20 أردبا للفدان، مؤكدا أن هناك محافظات وصلت إنتاجية الفدان فيها لـ24 أردبا.

وأضاف الشناوي، لـ"الشروق"، أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن بلغ نحو 200 ألف فدان فقط، وذلك بسبب بدء عمليات الحصاد متأخراً جرّاء الأجواء المناخية الجيدة لمحصول القمح في شهري مارس وأبريل المنتهيين، مؤكدا أن تأخر حصاد القمح ساعد في زيادة الإنتاجية.

ولفت الشناوي إلى تشكيل وزارة الزراعة لغرفة عمليات متواصلة طوال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح المحلي، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين لتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، بجانب متابعة تلك الغرف للتعديات على الأراضي الزراعية.