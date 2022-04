بوريل: الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية لأمننا واستقرارنا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية، لتحقيق استقلال وأمن الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة».



وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «حان الوقت لتنويع مصادر الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كما تذكرنا حرب روسيا ضد أوكرانيا للأسف».



وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد أصدر مرسوماً يقضي بأن يدفع عملاء الغاز في أوروبا بالروبل، وهو ما قال عنه الاتحاد الأوروبي إنه ينتهك العقوبات، داعياً في الوقت ذاته الشركات إلى الاستمرار في الدفع باليورو، وترك الأمر للكرملين لرفض أو قبول ذلك.



وبينما تهدف الكتلة الأوروبية إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، فإن قطع الإمدادات المفاجئ قد يحدث في وقت قريب جداً.



وقدّم الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية مبهمة في محاولته التصدي لروسيا بشأن غزوها لأوكرانيا مع المحافظة على تدفق الغاز.



وأوضحت روسيا، الجمعة، القواعد المتعلقة بطرق الدفع التي يجب على العملاء الأوروبيين اتباعها، كما خففت الشروط بشكل طفيف، لكنها لا تزال تترك شكوكاً حول دور البنك المركزي الروسي الخاضع للعقوبات، في تحويل اليورو إلى روبل.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون في بروكسل، الإثنين، في اجتماع طارئ يناقش خيارات المحافظة على إمدادات الطاقة، وتداعيات تحرك شركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة، لقطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.



وتهدد المواجهة بإحداث انقسامات بين الدول التي تعتمد بشدة على الواردات مثل ألمانيا، وتلك الأقل احتياجاً للغاز الروسي، مثل فرنسا.



وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تغريدة بتاريخ 27 أبريل 2022، قالت فيها: «ابتزاز الكرملين لنا باستخدام الوقود الأحفوري ليس مفاجئاً. فهذا أمر كانت المفوضية الأوروبية تستعد له بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، واستجابتنا ستكون فورية، وموحدة، ومنسقة».





