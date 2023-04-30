 حبس مالك ثلاجة لحيازته دواجن مجهولة المصدر بالجيزة - بوابة الشروق
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حبس مالك ثلاجة لحيازته دواجن مجهولة المصدر بالجيزة

مصطفى بكر
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:38 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:38 م


أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لحيازته كمية من الدواجن مجهولة المصدر بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن مالك الثلاجة ضبط بحوزته كمية من الدواجن، مجهولة المصدر، حيث اعترف بحيازتها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، من القبض على مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر.

وتوصلت التحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، منتجات مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط مدير الثلاجة، وبحوزته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر دون بيانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات؛ تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة التحقيق.


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