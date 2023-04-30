محافظ الدقهلية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع معالجة الصرف صحي بنطاق بمركز نبروه، ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، واستعرض تفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع.

وأكد مختار، ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة المختصة للبدء في تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بهوت، ويتبعها تنفيذ توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي نبروه، ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر.

وأشار إلى أن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه على مستوي ثلاث محافظات هي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، فيما يمول المشروع بنك الاستثمار الأوربي (EIB) والبنك الأوربي لإعادة الاعمار (ABRD)، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوربي (EU)، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على توفير كل الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات محطات المعالجة.