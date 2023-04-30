مونتيري يقسو على بوماس أونام برباعية ويعزز صدارته للدوري المكسيكي

عزز مونتيري موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المكسيكي، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه بوماس أونام، مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش)، ضمن المرحلة الـ17 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز بوبيلا على ضيفه تيخوانا 5 / 2، وتشيفاس على ضيفه مازاتلان 4 / 1، وكروز أزول على ضيفه سانتوس لاجونا 3 / 2، في حين تعادل أتلتيكو سان لويس على ضيفه أطلس بدون أهداف.

وتقدم أرتورو جونزاليس مبكرا لمونتيري في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف روخيليو فونيس موري الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وواصل فونيس موري تألقه في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 22 و27 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للمباراة، بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك).

وتكفل جوستافو ديل بريتي بإحراز هدف بوماس أونام الوحيد في الدقيقة 45.

وارتفع رصيد مونتيري إلى 40 نقطة، ليواصل تصدره ترتيب البطولة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه كلوب أميركا، في حين تجمد رصيد بوماس أونام، الذي حقق انتصارين فقط في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالمسابقة، عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.