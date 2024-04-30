لوفتهانزا تعتزم العمل على تخفيض التكاليف بعد الإضرابات المكلفة في الربع الأول

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، العمل على تخفيض التكاليف وذلك بعد الإضرابات المكلفة التي حدثت لديها في الربع الأول من العام الحالي.

وخلال طرح الأرقام النهائية للربع الأول، أعلنت الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة، في فرانكفورت اليوم الثلاثاء أن العلامة المركزية لوفتهانزا تعتزم تخفيض تكاليف المواد (لا تشمل تكاليف الموظفين) ووقف المشاريع الجديدة ومراجعة التعيينات في الإدارة.

من جانبه، خفض الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا، كارستن شبور، من توقعاته لإجمالي عدد الرحلات الجوية المقدمة من المجموعة في هذا العام من 94% إلى 92% من عددها الإجمالي في فترة ما قبل أزمة كورونا. لكنه أشار مع ذلك إلى أن الحجوزات بالنسبة لصيف العام الحالي ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

تجدر الإشارة إلى أن شبور كان خفض بالفعل في منتصف الشهر الجاري من توقعاته الخاصة بالأرباح للعام 2024 حيث توقع أن يصل الربح التشغيلي المعدل إلى ما يقارب 2.2 مليار يورو بتراجع بمقدار نحو نصف مليار يورو مقارنة بما كانت تستهدفه لوفتهانزا أساسا.