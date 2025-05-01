أحمد هيكل: ارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة له تأثير على أسعار السلع بمصر

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن العالم يعيش عصر الأواني المستطرقة (على الصعيد الاقتصادي).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع في مصر.

وأوضح أن السوق الأمريكية تؤثر على الأسواق الناشئة من حيث الأسهم والسندات وأسعار السلع، مؤكدا أن هذا التأثير يطال العالم أجمع وليس فقط تلك الأسواق.

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة ستمتد على نطاق دولي، وعلى نحو لا يمكن توقع مداه بما في ذلك على الصعيد السياسي والعسكري.

وتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا إن الدول الداعمة لكييف لن تستطيع مواصلة تقديم كل هذا الدعم المالي الذي تقدمه حتى وإن كان غرضها هو استنزاف روسيا عبر استمرار الحرب.

وأكد أن الولايات المتحدة كانت تمنح الأموال لأوكرانيا كمعونة، موضحًا أن هذه الحرب كلفت حتى الآن ما يتراوح نحو 350 بليون دولار، دفعت منها الولايات المتحدة 220 بليونًا مقابل 120 بليونًا دفعتها أوروبا.

وذكر أن الأموال التي دفعتها أوروبا عبارة عن قروض، وهو ما جرى الإعلان عنه منذ البداية، وبالتالي ستكون أوكرانيا مطالبة بتسديدها، في حين أن الأموال الأمريكية لم يتم الإعلان عن أنها قروض.

وأفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع توليه الرئاسة أوقف هذا الأمر، وطلب الحصول على موارد نادرة من أوكرانيا نظير ما تقدمه الولايات المتحدة.

وشدد على أنه لا يمكن تقديم شيء دون مقابل في الفترة المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.