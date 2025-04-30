اشتباكات عنيفة في مدينة صحنايا جنوب العاصمة السورية دمشق

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وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام ومسلحين دروز في مدينة صحنايا جنوب العاصمة السورية دمشق مساء الثلاثاء.

وقال سكان في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاشتباكات بدأت عند جسر أشرفية صحنايا لجهة طريق دمشق درعا وتقدمت القوات ووصلت إلى منتصف مدينة صحنايا وسط إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية ووصلت إلى الأحياء التي يقطنها أبناء الطائفة الدرزية.

وأضافوا أن "أبناء المدينة بعيشون حالة رعب وسط أضرار كبيرة بالممتلكات جراء الاشتباكات وإطلاق الرصاص".

ولا تزال طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء مناطق العاصمة والسكان يسمعون صوتها.

وتشهد مدينة جرمانا جنوب العاصمة دمشق حالة هدوء بعد تدخل عناصر وزارة الدفاع وفرض طوق على المدينة وتدخل وجهاء من أبناء مدينة صحنايا ومسؤولين من الحكومة السورية إثر اشتباكات على خلفية طائفية أسفرت عن سقوط قتلى.