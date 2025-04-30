محافظ الفيوم يتابع تداعيات العاصفة الترابية: رفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين الطرق والمنشآت

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تداعيات الطقس بشأن العاصفة الترابية، التي تضرب عدداً من محافظات الجمهورية ومنها الفيوم، بحضور كامل غطاس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز السيطرة بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والعمل على توافرها، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأرقام 0842168041، و0842168042، و0842168043، والخط الساخن 114، لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأكد محافظ الفيوم، تكثيف المتابعة الميدانية بالطرق الصحراوية خاصة طريقي "الفيوم/ القاهرة"، و"أسيوط الغربي بنطاق المحافظة"، من خلال فرق العمل التابعة لمركز السيطرة بمجالس المدن، لرصد أى أحداث قد تطرأ فور حدوثها نظراً للطقس السيئ، للعمل على مواجهتها والتعامل مع تداعياتها ـإن وجدتـ بشكل فوري، موجهاً مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مجالس المدن، بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، مشدداً على رصد حركة الرياح بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة، من خلال خرائط الأرصاد الجوية بمركز السيطرة، تحسباً لأية أحداث طارئة والجاهزية لمواجهتها.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات المعدنية، وقت العاصفة، مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق، مؤكداً أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.