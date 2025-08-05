الوطنية للانتخابات: يحق للمواطن الإدلاء بصوته حتى لو بطاقته منتهية الصلاحية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت ما يزيد على 30 شكوى، بشأن عدم التمكن من الإدلاء بالصوت في انتخابات مجلس الشيوخ؛ بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الثلاثاء، لمتابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشدد على أهمية تمكين أي ناخب يتقدم ببطاقة الرقم القومي من الإدلاء بصوته والمشاركة في عملية الاقتراع، دون النظر لسريانها.

وأضاف: «حتى لو البطاقة منتهية، يحق لأي ناخب الإدلاء بصوته، فالعبرة ببطاقة الرقم القومي دون التقيد بتاريخ انتهائها».

وأشار إلى توجيه تلك التعليمات لرؤساء اللجان العامة والفرعية، لتمكين المواطنين من أداء العملية الانتخابية بسهولة.

وتستمر انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، في 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت.

ويتنافس في الانتخابات، 424 مرشحا على 100 مقعد مخصصة للنظام الفردي، بينهم 183 مرشحا مستقلا و241 آخرين يمثلون عددا من الأحزاب السياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر».

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8286 مقرا انتخابيا، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضي.