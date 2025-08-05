الرئيس السيسي: حرب غزة تجاوزت منذ زمن أي منطق أو مبرر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره الفيتنامي تناولت الوضع الراهن في الشرق الأوسط، والجهود المصرية لوقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي، مساء الثلاثاء، أن «الحرب الدائرة في غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح الرهائن».

وأشار إلى أن «هذه الحرب تجاوزت منذ زمن أي منطق أو مبرر، وأصبحت حربًا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية».

وحذر الرأي العام العالمي من أن «حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تستخدم كورقة سياسية للمساومة»، ذاكرا أن «الضمير الإنساني والمجتمع الدولي يقف متفرجا على ما يتم في غزة».