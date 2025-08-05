إجلاء جميع سكان بلدة قديمة في ألمانيا بسبب تسرب غاز

تسبب تسرب غاز إلى إجلاء جميع سكان البلدة القديمة التاريخية في مدينة باد كامبرج بولاية هيسن الألمانية.

وأوضحت السلطات المحلية وفريق الإطفاء في بيان مشترك أن أنبوب الغاز تضرر أثناء أعمال ترميم في أحد الأقبية.

ووفقًا لما صرّح به متحدث باسم السلطات، فقد شمل الإجلاء نحو 800 شخص.

كما أعلن المتحدث عن قطع التيار الكهربائي والغاز في البلدة القديمة جراء الحادث.

وأفاد متحدث باسم فريق الإطفاء أن تركيز الغاز في القبو المتضرر كان مرتفعًا إلى درجة تعذر معها دخول فرقة الإنقاذ إليه في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه يجب أولا تقليل الضغط داخل القبو لتقليل تركيز الغاز، مضيفا أن الفنيين لن يتمكنوا من إصلاح التسرب إلا بعد تخفيض تركيز الغاز إلى ما دون الحد القابل للانفجار.

وتم تجهيز مركز رعاية مؤقت للذين تم إجلاؤهم في صالة رياضية تابعة لمصحة لإعادة التأهيل، وتم توفير خدمة نقل مكوكية من منتزه البلدة إلى هناك.

ولم يتضح بعد كم من الوقت ستستمر عملية الإغلاق وجهود الطوارئ. ونشر المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في الكوارث تحذيرًا بمستوى "خطر" على موقعه الإلكتروني.