مجدي إبراهيم: اعتمدنا بروتوكولًا يفرز المصورين الصحفيين عن غيرهم في العزاءات والجنازات

وقّعت نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون مستمر مع نظيرتها المهن التمثيلية وشركة "سوكنة" لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، وذلك في خطوة لتنظيم مشهد التغطية الصحفية لعزاءات الفنانين.

ووقّع على البروتوكول ثلاثي الأطراف، نقيب الصحفيين خالد البلشي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس شركة سوكنة ومؤسسها المهندس أحمد جاب الله، بحضور عضوي مجلسي النقابة جمال عبد الرحيم ومحمود كامل، ورئيس شعبة المصورين، رئيس قسم التصوير بجريدة الشروق مجدي إبراهيم، والمصور الصحفي أحمد عبد الفتاح.

وقال رئيس شعبة التصوير مجدي إبراهيم، إن البروتوكول يمثل تطورًا كبيرًا في تحديد المشكلات التي يتعرض لها المصورون خلال تغطية العزاءات والجنازات، وبداية لإيجاد حلول جذرية لها وسد الثغرات لإنهاء الظاهرة، الناجمة عن غير المنتسبين للمهنة، مؤكدًا على ضرورة احترام الخصوصيات.

وأضاف إبراهيم أن الشعبة تتوسم أن ينهي التعاون المثمر مع نقابة المهن التمثيلية وشركة سوكنة توليد أفكار تواجه هذه الظاهرة المتفحلة.

وأوضح أن دور شعبة المصورين سيكون مهمًا وكبيرًا في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن توزيع الفيست "السترة المخصصة لكل صحفي" سيأخذ مجهودًا لمخاطبة الصحف بإرسال أسماء المصورين المؤهلين لتغطية الأحداث لإدراجهم في كشف.

وأكد مجدي أن البروتوكول سيحدث نوعًا من الفرز للمصورين الصحفيين عن غيرهم، معبّرًا: "شعبة التصوير كانت تعاني من إيذاء مشاعرها بسبب هذه الأفعال الواردة من خارجين عن المهنة، والصحفي لا يملك إلا سمعته ومهنيته".