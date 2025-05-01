الاحتفاء بتجربة أسامة الرحيمي في ندوة بقصر الإبداع الفني

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ندوة بعنوان "حكايات أسامة الرحيمي وعبره"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عقدت الندوة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، وأدارها القاص محمد رفاعي، وشارك بها كل من الشاعر والصحفي محمد حربي، والناقد خالد جودة، ونورا كرامة مدير القصر، ولفيف من المثقفين والمفكرين.

استهل الصحفي محمد حربي كلمته بحديث عن تجربة "الرحيمي" فى مجال الكتابة الصحفية، قائلا: يذكرنا الرحيمي بأسماء زمن الصحافة الجميل، وتاريخ القوى الناعمة التي تميزت بها مصر في العالم العربي.

وعن مؤلفاته، قال: "الرحيمي، قدم تاريخا اجتماعيا من منظور مختلف ومعايير مختلفة لما تناولته كتب الأدب، فهو كاتب يتمتع بأسلوب خاص، وموضوعاته ظهرت بها شخصيات قريبة من القراء، لذا نجح في التعبير عنها بصدق"، واختتم حديثه متمنيا أن يصدر له عمل روائي قريبا.

من ناحيته، قدّم الناقد خالد جودة قراءة في كتاب "صاحبة الجلالة لا تمسح البلاط" الذي يوثق تجارب "الرحيمي" في الصحافة، مستعرضا الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية التي تناولها المؤلف في كتابه.

وفي كلمته توجه الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي بالشكر لقيادات الثقافة، وأعرب عن سعادته البالغة بهذه الندوة، وأشار إلى كتابه "طباطيب العبر حكايات أدبية من الدراكسة" قائلا: إنه طرح خلاله التغيرات الإنثربولوجية والسياسية التى لحقت بالقرى خلال النصف قرن الأخير، من خلال رؤيته لقريته من بعد ثورة ٢٣ يوليو، خاصة تلك التى جرت على بعض البسطاء، وذلك للطبطبة على أرواحهم. واختتم الحديث بتقديم الشكر للحضور على الاحتفاء بتجربته الإبداعية.

واختتمت الفعاليات بفتح باب النقاش والمداخلات، التي دارت حول تجربة "الرحيمي" الكاتب والإنسان، وشارك فيها عدد من زملائه الصحفيين، منهم سيد يونس، مصطفى حمد، وياسر الشيمي.

شهدت الندوة حضور الفنان التشكيلي سامي كشك، الفنان خالد منيب، الفنان عبد المنعم يوسف الخضر، رئيس الجالية السودانية بأكتوبر، والمترجمة نهى خضر، ولفيف من المثقفين والأدباء، ونسقت فعالياتها شهيرة حسن.

وجاء ذلك ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وفي ضوء الأنشطة التثقيفية لقصر الإبداع الفني.