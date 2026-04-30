حماس تدعو إلى تحرك دولي لإطلاق سراح نشطاء سفن أسطول الصمود العالمي

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الإسرائيلي الذي تنفّذه بحرية الاحتلال على سفن أسطول الحرية المتّجه إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك أثناء وجودها قرب سواحل كريت اليونانية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، إن «هذه القرصنة الصهيونية وعلى مسافات بعيدة من سواحل قطاع غزة المحاصر، تعد جريمة وعربدة تمارسها حكومة الاحتلال الإرهابية على مرأى ومسمع العالم ودون رادع أو محاسبة».

ودعت إلى «إدانة هذه الجريمة بحق النشطاء المدنيين الشجعان، وإلى تحرّك دولي لإطلاق سراح النشطاء المحتجزين وتحميل الاحتلال كامل المسئولية عن سلامتهم».

ووجهت التحية إلى أحرار العالم والناشطين على متن سفن أسطول «الصمود – 2» المتّجه إلى قطاع غزة المحاصر، داعية إياهم إلى الثبات أمام هذه الهجمات، ومواصلة رسالتهم الإنسانية السامية في إيصال صوت المظلومين في قطاع غزة، وفضح جرائم الاحتلال وسياسة التجويع التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض لإبادة جماعية خلال عامين من العدوان الإسرائيلي المتوحش.

وهاجمت قوارب تابعة للبحرية الإسرائيلية «أسطول الصمود العالمي» وهو في طريقه إلى قطاع غزة، في مهمة إنسانية تضم مئات المشاركين المتطوعين المبحرين على متن عشرات السفن الصغيرة، سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقبل دقائق من ساعة منتصف الليل، أطلق القائمون على أسطول الصمود إشارة استغاثة وأبلغوا عن تعرض معظم قواربهم في البحر المتوسط لتشويش، ليتبع ذلك حديث عن اقتراب زوارق عسكرية من سفنهم.

وأعلنت البحرية الإسرائيلية أنها بدأت اعتراض سفن الأسطول قرب جزيرة كريت اليونانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وأكدت أنها سيطرت على 21 سفينة من أصل 58، موضحة أن المرحلة الحالية أولية وتشمل السيطرة على جزء من الأسطول، مع احتمال استئناف العمليات ضد السفن المتبقية عند الحاجة إذا لم تعد أدراجها.

وبررت البحرية الإسرائيلية هجومها على الأسطول بالقول إن «محاولة كسر الحصار البحري القانوني عن غزة تعد خرقا للقانون الدولي»، بحسب ما أدلى به ضباط من البحرية لصحيفة «معاريف».

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن «الجيش الإسرائيلي يطبق الآن الحصار البحري على غزة بناء على توجيهات القيادة السياسية».

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تقررت السيطرة على الأسطول رغم أنه بعيد عن السواحل الإسرائيلية بسبب حجمه الكبير، ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية أنه سيتم سحب بعض سفن الأسطول إلى ميناء أسدود على الأرجح.