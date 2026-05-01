الجمعة 1 مايو 2026 1:06 ص القاهرة
روسيا.. ميدفيديف يكشف تجنيد 127 ألف جندي لخوض الحرب خلال 2026

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 11:41 م | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 11:41 م

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية جندت 127 ألف جندي إضافي بعقود للمشاركة في حرب أوكرانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وأضاف ميدفيديف، الذي لا يزال شخصية مؤثرة بصفته نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، خلال منتدى تعليمي في موسكو: "وقع 10 آلاف آخرون عقودا للخدمة في كتائب للمتطوعين ".

كما أفاد ميدفيدف بأن 450 ألف جندي وقعوا عقودا للقتال خلال عام 2025.

وعزا ميدفيديف التدفق المستمر للجنود إلى الحرب في أوكرانيا إلى وطنية الروس، مشيرا إلى أن المناطق الروسية تقدم الآن مكافآت قياسية لجذب المزيد من الرجال للانضمام للقتال.

وتُعد أعداد المجندين مؤشرا مهما على قدرة روسيا على مواصلة الحرب.

فحتى وقت قريب، كان الخبراء يقدرون عدد الجنود الروس الجدد بنحو 30 ألف جندي شهريا.

وتتوافق أرقام ميدفيديف مع معدل يتجاوز بقليل 34 ألف جندي شهريا.

