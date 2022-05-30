نضال الشافعي: مسلسل ملف سري يحمل رسالة شكر وتقدير للقضاء المصري

أعرب الفنان نضال الشافعي عن سعادته بالمشاركة في مسلسلين في دراما رمضان هذا العام، وهما "ملف سري" و"دايما عامر"، مشيرًا إلى أن دوره في مسلسل "ملف سري" كان صعب جداً؛ لأن شخصية شاكر أخو النجم هاني سلامة مركبة وبه العديد من التفاصيل والأستاذ محمود حجاج السيناريست كاتب الشخصيات بحرفية شديدة.

وأضاف الشافعي، خلال لقائه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن المسلسل كان يحمل رسالة هامة جداً وهي تقديم الشكر والتقدير للقضاء المصري على ما تعرض له في السنوات الماضية من أزمات والعمل تحت ضغط لكنه ظل وسيظل شامخاً كعادته، وهذا ما حمسني لتقديم هذا العمل.

وتابع أن المسلسل يجسد صورة لما يعانيه القاضي في مهنته من صعاب لدرجة ان هذه الضغوط تصل لأسرته، وعلى المستوى الفني كل حلقة كانت تحتوي على كم من الأحداث المثيرة جذبتني أنا شخصيا عند قراءة السيناريو، والحمد لله ردود الفعل على العمل كانت أكثر من رائعة.

وأشار نضال الشافعي إلى أن دوره في مسلسل "دايما عامر" بيناقش رسالة هامة موجودة داخل كل بيت وهي التعليم والعلاقة بين المدرسين والطلبة، وكنت سعيد جداً بترشيحي للدور كظهور خاص فى المسلسل مع أخي النجم مصطفى شعبان والمخرج الكبير مجدى الهواري والسيناريست محسن بغدادي، ومسلسل "دايما عامر" رسالة فنية وطنية جداً ومساحة القضية كبيرة مما جعلنا نقدمها بشكل كوميدي نال إعجاب المشاهدين.