ارتفاع الثقة في منطقة اليورو خلال شهر مايو الجاري

أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية اليوم الاثنين ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بصورة طفيفة خلال شهر مايو الماضي على خلاف التوقعات، في تراجع للمخاوف من ارتفاع الأسعار للشهر الثاني على التوالي.

وقد ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادي إلى 0ر105 في مايو الجاري مقارنة بـ 9ر104 في أبريل الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجعا طفيفا للثقة لتصل إلى أقل مستوى منذ 14 شهرا.

وفي حين تراجعت ثقة الشركات الصناعية، تحسنت ثقة شركات الخدمات والتشييد. كما تحسنت ثقة المستهلكين، مع تراجع توقعاتهم للأسعار خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وارتفع المؤشر الفرعي للثقة بصورة كبيرة في إسبانيا، تليها فرنسا وإيطاليا. في حين لم يتغير المؤشر بالنسبة لألمانيا.

وتراجعت الثقة بين تجار التجزئة بصورة طفيفة خلال الشهر الجاري، حيث انخفض المؤشر إلى سالب 0ر4 مقارنة بـ سالب 9ر3 في أبريل الماضي. وارتفع مؤشر توقعات التوظيف بواقع 3ر0 نقطة إلى 9ر112 في

مايو الجاري.

يأتي ذلك في حين يتوقع المحللون أن تظهر البيانات المنتظر نشرها غدا ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 8ر7% سنويا وهو مستوى قياسي جديد للتضخم.

ودفع ارتفاع معدل التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى الاستعداد لتطبيع السياسة النقدية والتخلص من حزم التحفيز الاقتصادي وسعر الفائدة السلبية خلال الشهور المقبلة. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي في يوليو المقبل أول زيادة لأسعار الفائدة من حوالي 10 سنوات.