أوكرانيا: روسيا تستعد لشن هجوم واسع على مدينة سلوفيانسك

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قالت هيئة الاركان العامة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم كبير حول سلوفيانسك، قاعدة قوات الدفاع الأوكرانية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وجاء في تقرير الموقف اليومي لهيئة الاركان العامة أن القوات الروسية تحرك وحدات جديدة بالتزامن مع استعدادها للهجوم على سلوفيانسك من مدينة إزيوم التي تسيطر عليها روسيا، وتبعد 50 كيلومترا نحو الشمال، وبلدة ليمان التي سيطرت عليها روسيا مؤخرا.

وتوجه موسكو مواردها العسكرية إلى شرق أوكرانيا منذ أسابيع، وعلى الرغم من المقاومة القوية من القوات الأوكرانية، تحرز روسيا تقدما ولكن ببطء.

وتعد سلوفيانسك وكراماتورسك، اللتان تقعان في الجنوب، أكبر منطقة في دونباس ومازالت تخضع لسيطرة كييف.

كما أن سلوفيانسك تعد قاعدة القوات المسلحة الأوكرانية بشرق البلاد. ويشار إلى أن سيطرة روسيا على المدينتين سوف يمثل نقطة تحول كبيرة في الحرب.

ووفقا للجانب الأوكراني، قامت روسيا بتحريك 250 مركبة عسكرية إلى منطقة إزيوم، وقامت بإصلاح جسر سكة حديد لتسريع خطوط الامداد.

وبالاضافة إلى سلوفيانسك، فإن المنطقة بين سيفيرودونتسك و ليسيتشانسك مازالت موضع تركيز الجهود الروسية في دونباس.

وقالت كييف إن موسكو تركز على قطع خطوط الإمداد الأوكرانية بالقرب من سيفيرودنتسك.