وزير النقل: الكرسي في قطار تالجو أفضل من الطائرة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن قطارات تالجو (الإسبانية الفاخرة) ستدخل الخدمة بحلول شهر أغسطس المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه تم إبرام صفقة لشراء ست قطارات، إلا أن رئيس الشركة قرر منح مصر قطارا سابعا كهدية.

وتابع: «الكرسي في قطار تالجو أفضل من الطائرة.. سعر تذكرة الدرجة الأولى تماثل سعر تذكرة الأوتوبيس المكيف لكن أعلى من الميكروباص، بينما سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة ستماثل سعر تذكرة الميكروباص».

وأشار إلى أنه يتم حاليا تشغيل القطار بشكل تجريبي ليتأقل على السكة المصرية وكذا يتأقلم عليه العمال والفنيون، موضحًا أنه يتم إبلاغ الشركة بأي ملاحظات يتم رصدها.