مطار طابا يستقبل أول رحلة سياحية من براتيسلافا بعد توقف أكثر من 10 سنوات

استقبل مطار طابا الدولي، اليوم الثلاثاء، أول طائرة قادمة من مطار براتيسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا، وعلى متنها 188 سائحًا بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه "Water Salut"، تعبيرًا عن الترحيب بالطائرة الجديدة والسائحين على أرض جنوب سيناء.

وترأس اللواء محمد راشد، مدير مطار طابا الدولي، فريق من العلاقات العامة بالمطار لاستقبال الركاب، وتسهيل إجراءات الوصول، وتقديم التحية لوصولهم إلى أرض مدينة طابا بتوزيع الهدايا التذكارية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تقوم شركة "نيبتون" بتيسير رحلة أسبوعيًا قادمة من مطار براتيسلافا بسلوفاكي، بهدف تنشيط السياحة بمنتجعات جنوب سيناء السياحية، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وفتح أسواق سياحية جديدة.