 بوتين: الهجوم بالطائرات المُسيرة على موسكو استهدف أهدافا مدنية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 8:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

بوتين: الهجوم بالطائرات المُسيرة على موسكو استهدف أهدافا مدنية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:07 م
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو في وقت سابق صباح اليوم كان يستهدف "أهدافا مدنية" وإنه سيتم تعزيز الدفاعات الجوية للعاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ "أشد الإجراءات الممكنة" ردا على هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة موسكو، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة في بيان "ثبت أن تأكيدات مسؤولي حلف شمال الأطلسي بأن نظام كييف لن يشن ضربات في عمق الأراضي الروسية مجافية للحقيقة تماما".

وقالت "روسيا تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ردا على الهجمات الإرهابية من نظام كييف".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك