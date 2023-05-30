بوتين: الهجوم بالطائرات المُسيرة على موسكو استهدف أهدافا مدنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو في وقت سابق صباح اليوم كان يستهدف "أهدافا مدنية" وإنه سيتم تعزيز الدفاعات الجوية للعاصمة.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ "أشد الإجراءات الممكنة" ردا على هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة موسكو، بحسب وكالة رويترز.



وأضافت الوزارة في بيان "ثبت أن تأكيدات مسؤولي حلف شمال الأطلسي بأن نظام كييف لن يشن ضربات في عمق الأراضي الروسية مجافية للحقيقة تماما".



وقالت "روسيا تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ردا على الهجمات الإرهابية من نظام كييف".