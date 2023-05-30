 وزير الداخلية اللبناني يثمن جهود المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان وسلمه الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية اللبناني يثمن جهود المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان وسلمه الأهلي

بيروت - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:43 م

ثمّن وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان وسلمه الأهلي، مشيدا بحسن التنسيق بين الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة لبنان واستقراره.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة، بحضور مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي.

وهنأ الوزير مولوي قائد الجيش على تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، حيث أعلن الجيش اللبناني صباح اليوم تحرير المواطن السعودي بعدما تم اختطافه فجر أمس الأول الأحد أثناء سيره بسيارته على طريق المطار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الجيش أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.

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