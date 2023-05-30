روسيا تشغل قمرها الجديد الذي أطلقته مؤخرا إلى الفضاء لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة (روس كوسموس) أن روسيا بدأت بتشغيل قمرها الجديد الذي أطلقته مؤخرا إلى الفضاء لاستشعار الأرض عن بعد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن بيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، قوله "بدأ المختصون في (روس كوسموس) بتشغيل قمر Kondor-FKA الجديد الذي أطلقته روسيا إلى الفضاء مؤخرا".

وأشار البيان إلى أن القمر الجديد أطلق في 27 مايو الجاري من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي ووصل إلى مداره المطلوب بنجاح، وبدأ باستقبال وإرسال الإشارات إلى المحطات الأرضية.

وكانت (روس كوسموس) قد ذكرت في وقت سابق أن مهام القمر الصناعي الجديد ستشمل رسم خرائط لسطح الأرض والمراقبة البيئية واستكشاف الموارد الطبيعية، وسيكون الجهاز قادرا على استقبال صور مفصلة للأرض بدقة عالية في أي طقس وفي أي وقت من اليوم واستكشاف سطح الكوكب في نطاق يصل إلى 120 كيلومترا في وضع الرصد العام.

جدير بالذكر أن أقمار Kondor هي أقمار صناعية صغيرة تطورها روسيا لاستشعار الأرض عن بعد، وما بين عامي 2013 و2014 كانت قد أطلقت قمرين من هذا النوع، ويفترض أن تطلق قمرين آخرين إلى الفضاء.