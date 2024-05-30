شن حملات مستمرة لإزالة الإشغالات والقضاء على الباعة الجائلين في مدينة دمياط الجديدة

شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، عددًا من الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأنحاء متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.



وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، في بيان له اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن ضبط 6 تكاتك، و6 تروسيكلات نباشين، و3 سيارات ربع نقل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المضبوطات المختلفة والمتنوعة، مثل "الموازين، ومكبرات الصوت، وأنابيب غاز، و كراسي، واستاندات، وفاترينات سجائر، وعربات كارو، وعربات خشب".

كما تم إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية، والكافيتريات على المسطحات الخضراء، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائياً على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيئ للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وتأتى هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وإزالة كل المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.