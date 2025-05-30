إسرائيل تقصف مجددا أهدافا لحزب الله في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس إنه هاجم عدة مواقع عسكرية في أنحاء لبنان قال إنها تابعة لميليشيا حزب الله.

وأشار الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تليجرام إلى أهداف قال إنها جزء من ”بنية تحتية إرهابية تحتوي على أسلحة“ في منطقة صيدا. وأضاف أن الميليشيا المدعومة من إيران كانت تحاول إعادة تأسيس نفسها هناك.

وقال الجيش أيضا إنه قصف مواقع عسكرية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان تحتوي على منصات إطلاق صواريخ وقذائف.

وتابع الجيش الإسرائيلي في نفس المنشور على تليجرام إن وجود أسلحة ونشاط حزب الله في هذه المناطق هو "انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ومنذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسري رسميا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المتحالف مع حركة حماس الفلسطينية في غزة. ومع ذلك، يتهم كلا الطرفين بعضهما البعض بارتكاب انتهاكات.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحتفظ بحقه في مواصلة استهداف مواقع الميليشيات المسلحة في لبنان.