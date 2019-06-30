«البنك العقارى» يدعم ويحفز كوادر المستقبل بتكريم العاملين المتميزين

وفاء لما تعهد به مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى منذ توليه مسئولية ادارة البنك من اعادة هيكلة واصلاح وتطوير كان إحدى دعائم ركائزها هو وضع استراتيجية للاستثمار فى العنصر البشرى بالبنك واكتشاف وإعداد كوادر مصرفية مدربة تستطيع قيادة البنك فى المستقبل.

وكان إحدى ركائز هذه الاستراتيجية هو تحفيز وإثابة العاملين المتميزين بالبنك واستمرارا لهذا النهج قام عمرو كمال رئيس مجلس الإدارة بتكريم محمد عبدالمنعم بمجموعة محفظة رأس المال البشرى وريادة الاعمال وقلده ميدالية التميز وشهادة تقدير على ما أبداه من جهود وأفكار متميزة مبتكرة ساهمت فى تطوير اعمال مجموعة محفظة رأس المال البشرى وريادة الاعمال الذى يتولى رئاسته القديرة ماجى متولى رئيس مجموعة محفظة رأس المال البشرى وريادة الاعمال.

وحضر مراسم التكريم هناء الهلالى المستشار التنفيذى لقطاع الاتصال المؤسسى وهبة تراضى نائب رئيس مجموعة محفظة رأس المال البشرى وريادة الاعمال.