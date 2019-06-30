الروماني لوشيكسو مديرا فنيا للهلال السعودي

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أعلن نادي الهلال السعودي ، اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لمدة عامين قادمين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريدة جاء فيها :"جرت مراسم التوقيع اليوم الأحد في باريس بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج".

ومن المقرر أن يلتحق لوشيسكو وطاقمه التدريبي بالفريق، بعد غد الثلاثاء وذلك في مقر معسكره بمدينة لينز النمساوية.

وبدأ لوشيسكو مسيرته التدريبية عام 2004، وحصل على 5 ألقاب وهم كأس رومانيا "مرتين" وكأس اليونان وكأس قطر والدوري اليوناني والدوري الروماني.