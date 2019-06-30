رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: نسعى لزيادة أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر بنسبة 20%

يستهدف القطاع السياحى ــ حسب محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الالكترونية ــ زيادة أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر بنسبة 20% عن العام الماضى، حيث بلغ عدد الزوار من الدول العربية نحو 3 ملايين سائح.

ويرى فاروق ضرورة وضع خطة لاستهداف 10 % من حركة السياحة العربية التى تبلغ ما يقرب من 300 مليون سائح عربى سنويا.

«السائح العربى مهم جدا لمصر، حيث انه من ذوى الإنفاق العالى، كما أن متوسط اقامته يتجاوز الأسبوع، علاوة عن ان العادات والتقاليد بين السياح العرب والمصريين تبدو واحدة ما يشعر السائح بعدم الغربة عند زيارته لمصر»، أضاف فاروق، مشيرا إلى أهمية السياحة العربية إلى مصر حيث تمثل حوالى٣٠% من إجمالى الحركة الوافدة وتأتى فى المقدمة دول الخليج التى تضع مصر فى صدارة المقاصد السياحية.

أكد أن كل الاحداث التى مرت بها السياحة خلال الفترة القادمة أثبتت أن السوق العربية هى الملاذ الآمن والسند القوى للسياحة المصرية، وأنه لا يقل أهمية عن السياحة الداخلية، ولذا يجب أن يعامل فى كل الاماكن معاملة المصرى، خاصة أنه «سائح متكرر الزيارة»، ومصدر دخل قوى للدولة.

وطالب فاروق فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق»، بمنح تسهيلات فى حصول السائحين من دول شمال أفريقيا وخاصة من تونس على تأشيرات لزيارة مصر، مؤكدا أننا لا نعترض على رفض أى سائح لسبب أمنى، وما نطالب به الإسراع فى منح التأشيرة للسائحين الذين يأتون لمصر بضمان شركات السياحة الجالبة، فى ظل توجه الدولة بتسهيل استخراج التأشيرة للوافدين لمصر ومنح عدد من الجنسيات الأوروبية التأشيرة الالكترونية فى منافذ الوصول، وأيضا تطبيق اتفاقيات المعاملة بالمثل بين تونس ومصر فى منح التأشيرات.

أضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن البطولة الأفريقية التى تقام حاليا على أرض مصر أحدثت رواجا وطفرة سياحية كبيرة فى حركة السياحة العربية الوافدة لمصر من دول الخليج العربى، خاصة من السعودية والكويت والإمارات العربية، وأيضا من السياحة الأفريقية.