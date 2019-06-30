ولادة شبل للباندا الحمراء النادرة في حديقة حيوان بشرق ألمانيا

أعلنت حديقة حيوان في شرق ألمانيا عن الولادة الأولى بها على الإطلاق لحيوان من الباندا الحمراء، وهي من الثدييات التي تعيش في منطقة جبال الهيمالايا وجنوب غرب الصين، وتتراجع أعدادها في البرية بصورة حادة.

وقالت حديقة برجزو للحيوان في مدينة هالِه شرقي ألمانيا إن شبل الباندا الحمراء، الذي يحمل فراء بني محمر وذيل طويل مخطط، ولد في صندوق محمي في يونيو.

وتتولى الأم شيري -3 أعوام- رعاية الشبل الذي لم تتم تسميته بعد.

وجاءت شيري مع ذكر الباندا بانج -4 أعوام- والد الشبل إلى حديقة الحيوان معا في عام 2016.

وتأكل الباندا الحمراء الخيزران، مثل أبناء عمومتها الباندا العملاقة، ويقدر عدد الباندا الحمراء في البرية بنحو 10 آلاف حيوان فقط بسبب فقدان المواطن الخاصة بها والصيد الجائر، وتم إدراج هذا النوع على قائمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) للأنواع المعرضة للخطر.

ويولد 50 حيوانا من الباندا الحمراء سنويا في حدائق الحيوانات الأوروبية.