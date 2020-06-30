 العراق ينفذ عملية عسكرية جنوب شرق الموصل للقضاء على خلايا وأوكار داعش - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يونيو 2020 6:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

العراق ينفذ عملية عسكرية جنوب شرق الموصل للقضاء على خلايا وأوكار داعش

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 6:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 6:21 م

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية شن عملية عسكرية باسناد التحالف الدولي جنوب شرق الموصل للقضاء على خلايا وأوكار (داعش) الإرهابي.

وقال اللواء نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى -في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- إن "العملية العسكرية التي انطلقت ظهر اليوم كانت بإسناد التحالف الدولي حيث شنت القوات العسكرية العملية من محورين للقضاء على فلول (داعش) في جبل مخمور جنوب شرق الموصل".

وأضاف "إن العملية ستستمر لحين القضاء على خلايا وأوكار (داعش) الإرهابي بالكامل في عموم جبل مخمور الذي يتمركز فيه العصابات الإرهابية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك