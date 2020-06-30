نشطاء في هونج كونج ينسحبون من حركة ديمقراطية بعد تقارير عن اعتماد الصين لقانون مثير للجدل

أعلن الناشط جوشوا وونج، في هونج كونج، وزملاؤه المشاركون في جماعة "ديموسستو" المؤيدة للديمقراطية، انسحابهم من الجماعة اليوم الثلاثاء بعد ساعات من ورود تقارير عن اعتماد البرلمان الصيني لقانون الأمن الوطني المثير للجدل.

وقال وونج في إعلان انسحابه عبر تويتر: "إذا لم يُسمع صوتي قريبًا، آمل أن يواصل المجتمع الدولي التحدث باسم هونج كونج وأن يكثف الجهود الملموسة للدفاع عن آخر جزء من حريتنا".

وأضاف الناشط /23 عاما/ أنه لن يغادر هونج كونج بعد صدور القانون، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول تموز/يوليو.

يأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء بأن أعلى هيئة تشريعية في الصين أقرت قانونا للأمن الوطني لهونج كونج.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج. ويقول منتقدون إن الهدف منه هو قمع المعارضة في المركز المالي، الذي خيمت عليه احتجاجات العام الماضي.

وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر للصحيفة بأن القانون، يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.