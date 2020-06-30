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موقع ريديت يغلق منتدى شهيرا لمؤيدي ترامب بسبب خطاب الكراهية

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 12:37 ص

أغلق موقع "ريديت"، أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، منتدى شهيرا لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، راجعا السبب إلى خطاب الكراهية والمضايقات والتدخل في مهمة الموقع.

ولطالما تعرض منتدى مؤيدي ترامب، الذي يُطلق عليه "ذا دونالد"، للانتقاد بسبب انتهاجه للخطاب العنصري، في حين أصبح ركنًا مؤثرًا لمؤيدي ترامب الذين غالبًا ما ينتجون قصصا ومقاطع فيديو سريعة الانتشار لدعم الرئيس.

وفي بيان، قال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لموقع ريديت إن المنتدى الذي يضم أكثر من 700 ألف مشترك، "رفض تلبية توقعاتنا الأساسية".


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