الحكومة السويدية تعين مفوضية للنظر في التعامل مع انتشار كورونا

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قالت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء إنها عينت مفوضية للنظر في كيفية تعامل البلاد وسلطاتها مع جائحة كورونا.

وتهدف المفوضية لتقييم الإجراءات الحكومية وكذلك كيفية تعامل السلطات والمناطق والوكالات العامة مع تفشي الفيروس. كما سيتم إجراء مقارنة دولية مع الدول التي تتشابه ظروفها مع السويد.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين للصحفيين "سنتعلم دروسا مهمة من المفوضية".

وتم تعيين ماتس ميلين، رئيس المحكمة الإدارية العليا السابق، رئيسا للمفوضية.

ولم يتم الإعلان عن الأعضاء الآخرين في المفوضية، لكن سيكون بينهم خبراء بالعلوم السياسية، وإدارة الأزمات وخبراء في الصحة العامة.

وأبدت المعارضة اعتراضها في وقت سابق على فكرة تعيين ساسة سابقين في المفوضية.

وأضاف لوفين "لقد كشفت هذه الأزمة العيوب في مجتمعنا. وبات واضحا خلال الأشهر القليلة الماضية أننا بحاجة إلى الاستمرار في تجهيز السويد والمجتمع".