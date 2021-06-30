ضربات الترجيح تقود المنتخب السعودي لقبل نهائي كأس العرب للشباب

تأهل المنتخب السعودي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب للشباب المقامة حاليا في مصر، وذلك بعد فوزه على نظيره السنغالي 3 / 2 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 / 1، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق عبد الله رديف في الدقيقة 43، قبل أن يسجل سليمان فاي هدف التعادل للسنغال في الدقيقة 62.

وانتهت بالمباراة بنتيجة التعادل 1 / 1، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي رجحت كفة منتخب السعودية بفوزه 3 / 2.

وضرب المنتخب السعودي موعدا مع نظيره المصري في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث كان منتخب مصر قد تأهل للدور ذاته بعد فوزه على طاجيكستان 3 / صفر.