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ضربات الترجيح تقود المنتخب السعودي لقبل نهائي كأس العرب للشباب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:26 م

تأهل المنتخب السعودي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب للشباب المقامة حاليا في مصر، وذلك بعد فوزه على نظيره السنغالي 3 / 2 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 / 1، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق عبد الله رديف في الدقيقة 43، قبل أن يسجل سليمان فاي هدف التعادل للسنغال في الدقيقة 62.

وانتهت بالمباراة بنتيجة التعادل 1 / 1، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي رجحت كفة منتخب السعودية بفوزه 3 / 2.

وضرب المنتخب السعودي موعدا مع نظيره المصري في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث كان منتخب مصر قد تأهل للدور ذاته بعد فوزه على طاجيكستان 3 / صفر.


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