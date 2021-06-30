«الإمارات للطاقة النووية» و«إي دي إف» الفرنسية توقعان خطاب نوايا للتعاون

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خطاب نوايا مع مجموعة "إي دي إف" الفرنسية لوضع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقة النووية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، فإن هذا التعاون يأتي في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة النووية وتوفير طاقة كهربائية صديقة للبيئة، حيث ستعزز مذكرة التفاهم المزمع توقيعها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين عبر تبادل الخبرات العالمية وأحدث الرؤى والمستجدات في قطاع الطاقة النووية، إلى جانب استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

ومجموعة "إي دي إف" الفرنسية هي شركة مرافق كهربائية متعددة الجنسيات ومملوكة إلى حد كبير للدولة في فرنسا.