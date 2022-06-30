ارتفاع معدل استهلاك الوقود في تايلاند مع إعادة فتح الاقتصاد

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أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع استهلاك الوقود في تايلاند خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.4% سنويا، مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا وإلغاء أغلب القيود المفروضة على التنقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على الديزل (السولار) ووقود الطائرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الطاقة التايلاندية القول إن استهلاك الديزل ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.6% سنويا، في حين زاد الطلب على وقود الطائرات بنسبة 57.7% سنويا.

كما زاد استهلاك وقود السيارات بنسبة 20% والغاز البترولي المسال بنسبة 9.5%، في حين زاد استهلاك الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 2%.

وارتفع حجم استهلاك الديزل إلى 75.8 مليون لتر يوميا بسبب قرار الحكومة تجميد أسعاره بين 30 و32 باهت تايلندي لكل لتر.

وبلغ متوسط استهلاك الغاز البترولي المسال 17.9 مليون كيلوجرام يوميا ببب زيادة الطلب من كل قطاعات المستهلكين.

وزادت واردات تايلاند من الوقود خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.9% سنويا، مع وصول واردات النفط الخام إلى حوالي 937.1 ألف برميل يوميا بنسبة 6.7% سنويا.

وتراجعت صادرات تايلاند من المكررات النفطية خلال الفترة نفسها بنسبة 4.8% سنويا إلى 170459 برميلا يوميا.