عبد الحميد بسيوني: سموحة فرط في فوز كبير على الأهلي

أشاد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة بأداء لاعبي فريقه أمام الأهلي، موضحًا أنه استغل الضغط الهجومي الذي نفذه الأحمر لتحقيق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال بيسوني، في تصريحاته عقب المباراة: «مبروك لرجال سموحة، اللاعبون قدموا مباراة كبيرة أمام الأهلي العظيم والكبير، وتقدمنا بثلاثة أهداف ولو حالفنا التوفيق لأحرزنا أهدافا اكثر من ذلك في مرمى المنافس».

وواصل: «تدربنا طوال الأسبوع على الهجمات المرتدة لأن الأهلي كان هدفه المكسب، وكان هناك مهاجمين كثيرين من الأهلي عند منطقة جزاء سموحة وهذا ساعدنا في الهجمة المرتدة، ورجال سموحة قدموا مباراة كبيرة، والهدفين اللذين دخلا مرمانا شيء طبيعي لأننا كنا نواجه الأهلي».

وأتم: «سامي قمصان المدير الفني المؤقت بالنادي الأهلي عمل معي لمدة سنتين ويمتلك إمكانيات كبيرة وكنت أتمنى أن يستمر ويحصل على الفرصة».