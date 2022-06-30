مدرب اتحاد جدة يعتذر للجماهير بعد خسارة الدوري السعودي

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اعتذر الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق اتحاد جدة، إلى جماهير ناديه بعد خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان" في الجولة الأخيرة.

وكان فريق الهلال قد نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، وذلك بعد منافسة شراسة مع غريمه التقليدي الاتحاد.

وكتب كوزمين عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس: "مرحبا جماهير الاتحاد..في البداية أود الاعتذار لأننا خذلناكم في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري."

وأضاف مدرب الاتحاد: "على الرغم من أننا بذلنا قصارى جهدنا في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، ولكننا لم نرتقى إلى مستواكم الرائع في التشجيع."

وأتم: "الأبطال العظماء أيضًا ينهضون من الهزائم الصعبة ويتعلمون من الاخطاء دائما."