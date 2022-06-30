 لبنان يستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بعد غد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بعد غد

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 2:23 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 2:23 م

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن لبنان يستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بعد غد السبت في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكدت الخارجية اللبنانية، أن الاجتماع التشاوري سيشارك فيه عدد من وزراء الخارجية العرب، حيث يبدأ وصول الوفود إلى بيروت بعد ظهر اليوم الخميس.

وأوضحت أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سيعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب بعد ظهر السبت المقبل في ختام الاجتماع.

وينعقد الاجتماع في لبنان الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

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