أعلنت شركة كهرباء جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة طور سيناء، لتنفيذ برنامج صيانة الموزع الرئيسي بالمدينة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن 6 أحياء بالمدينة وهم: ابني بيتك، الشروق، النصر، مبارك الجديد والقديمة، الروضة، الوادي، وسيسري الفصل على جميع المدارس والمخابز التي تقع بنطاق هذه الأحياء.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ستجري على مدار ثلاث ساعات ونصف، بداية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا.

وناشدت الشركة مواطني هذه الأحياء بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربي بفترة كافية.