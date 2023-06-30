نمو الاقتصاد الدنماركي بوتيرة سريعة في الربع الأول بفضل انتعاش قطاع الصناعات الدوائية

حقق الاقتصاد الدنماركي نموا بوتيرة أسرع بشكل ملموس في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، بفضل انتعاش قطاع الصناعات الدوائية وزيادة الاستهلاك الخاص.

وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة معدلة بلغت 6ر0% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليزيت روسينبيك، الخبيرة الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء الدنماركي، قولها إن "معدل النمو في الواقع مثير للإعجاب إلى حد ما بالنظر إلى التحديات التي تراكمت خلال العام الماضي".

وأضافت أن "الآفاق الاقتصادية تشير إلى تراجع النمو في السنوات المقبلة، ولكنه سوف يكون تراجعا هادئا".

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الصادرات الهولندية ارتفعت بنسبة 3% في الربع الأول فيما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 7ر0%.

وذكرت بلومبرج أن الاقتصاد الدنماركي سجل نموا في أربعة أرباع سنوية متتالية، ويخرج حاليا من أزمة التضخم بشكل أسرع من التوقعات. وتضم الدنمارك سلسلة من شركات الصناعات الدوائية مثل نوفو دورديسك، التي اصبحت ثاني أعلى شركة في أوروبا من حيث القيمة، بفضل الأدوية التي تنتجها في مجالي علاج السكري وخفض الوزن.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وأرجعت السبب في ذلك جزئيا إلى المبيعات القوية لقطاع الصناعات الدوائية.