بوتين ومودي يتفقان هاتفيا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والهند

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة محادثات "مهمة" خلال اتصال هاتفي، وأكدا من جديد على التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بشكل أكبر، بينما تبادلا وجهات النظر بشأن الصراع في أوكرانيا، حسبما أفاد الكرملين.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين جاء قبل أيام من القمة الافتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها الهند.

وقال المكتب الصحفي للكرملين إن "المحادثة اتسمت بطابع مهم وبناء. وجدد الزعيمان التأكيد على التزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتازة بين روسيا والهند، واتفقا على مواصلة الاتصال".

وأبلغ الرئيس الروسي، رئيس الوزراء الهندي برفض أوكرانيا القاطع لتسوية الصراع، المستمر منذ أكثر من 16 شهرا، عبر الدبلوماسية.

وجاء في بيان الكرملين أن "الزعيمين بحثا الوضع حول أوكرانيا. وأجرى الرئيس الروسي تقييما للوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى رفض كييف القاطع لاتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية لحل الصراع".

ولم تندد الهند بعد بالغزو الروسي لأوكرانيا، وتشدد على ضرورة حل الأزمة بالطرق بالدبلوماسية والحوار.

كما بحث الزعيمان تعاون بلديهما في نطاق منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين.

وأفاد البيان أنه "تم تركيز اهتمام خاص على التعاون في نطاق منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، حيث تتولى الهند رئاستها، وكذلك في إطار صيغة بريكس".