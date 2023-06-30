باريس: تقييد حركة المرور المحلية المسائية بعد الليلة الثالثة من أعمال الشغب

تعتزم السلطات الفرنسية الحد من حركة المرور المحلية المسائية وخدمات النقل العام في منطقة باريس الكبرى بعد الليلة الثالثة على التوالي من أعمال الشغب التي أثارها إطلاق الشرطة النار على شاب (17 عاما) قبل ثلاثة أيام.

وقالت هيئة النقل لمنطقة العاصمة باريس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، إن بعض المناطق ستقتصر على حركة المرور المحلية على أن تتوقف حركة الترام والحافلات بحلول الساعة 9 مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم الجمعة ، مع فريق الأزمات لبحث الاضطرابات المستمرة في فرنسا.

وبعد الاجتماع، أعلن ماكرون عن توفير "موارد إضافية" لوزارة الداخلية، بيد أن ما يعنيه بهذا بالضبط ظل غير واضح في البداية.

واندلعت أعمال شغب في منطقة باريس الكبرى ومدن فرنسية أخرى وحتى بلجيكا المجاورة بعد مقتل شاب (17 عاما) بالرصاص خلال تفتيش مروري للشرطة صباح الثلاثاء الماضي.

واشتعلت النيران في السيارات وصناديق القمامة وهاجمت الشرطة المشاغبين باستخدام المفرقعات.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على 875 شخصا خلال أعمال شغب تفجرت في باريس الليلة الماضية.

ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ألقي القبض على ما مجموعه 875 شخصا وأصيب 249 رجل شرطة، ولم تكن إصابات أي منهم خطيرة. وتم نشر 40 ألف رجل شرطة خلال الليل لمواجهة أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد ، خمسة آلاف منهم في باريس وحدها.

وقال وزير الداخلية جيرالد دامانان: "الليلة واجه ضباط الشرطة والدرك وقوات الإطفاء مرة أخرى بشجاعة أعمال عنف غير عادية".

وأضاف أن هذه القوات قامت بقمع مثيري الشغب بناء على تعليماته.