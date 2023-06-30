﻿بابا الفاتيكان: حرب أوكرانيا لا نهاية لها على ما يبدو

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، إنه لا توجد فيما يبدو نهاية تلوح في الأفق لحرب أوكرانيا بعد اختتام مبعوث السلام المرسل من الفاتيكان محادثات استمرت ثلاثة أيام في موسكو.

وأضاف بابا الفاتيكان أمام وفد ديني من بطريركية القسطنطينية: "تتطلب الحقيقة الأليمة لهذه الحرب، التي يبدو أنها لن تنتهي، من الجميع بذل جهود خلاقة مشتركة لتصور سبل السلام وصياغتها"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الفاتيكان في بيان لاحق إن مبعوث البابا فرنسيس، وهو الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي، اختتم مشاوراته في موسكو حيث التقى مع يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشئون السياسة الخارجية والبطريرك كيريل أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وورد في البيان "استهدفت (الزيارة) تحديد المبادرات الإنسانية التي من شأنها فتح طرق نحو السلام". وأضاف أنه سيجري اتخاذ خطوات إضافية، لكنه لم يخض في تفاصيل.