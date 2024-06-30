رئيس الوزراء اليوناني يحذر من صيف صعب بعد إخماد حرائق غابات بالقرب من أثينا

قالت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الأحد، إنها تمكنت من إخماد حريق كبير في منطقة ذات غابات كثيفة، على بعد 20 كيلومترا شمال أثينا، وذلك بعد الاستعانة بـ 15 مروحية وطائرة لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين.

وكان الحريق قد اندلع أمس السبت. ودفعت العواصف القوية سحب كثيفة باللونين الرمادي والبني إلى سماء العاصمة اليونانية. وفي العديد من المناطق كانت هناك رائحة كريهة للخشب المحروق وكان الرماد يتساقط.

وحذر رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في منشور على فيسبوك، المواطنين من مغبة قدوم صيف صعب، وقال: "أود أن أشير إلى أن الأوقات الصعبة مازالت أمامنا، وقلقنا مستمر".

وأعلنت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الأحد، أيضا أن عشرات الحرائق الأخرى اندلعت في جميع مناطق وسط اليونان تقريبا وفي عدة جزر، كان أسوأها في جزيرة سيريفوس السياحية، حيث تم إخلاء ست قرى مؤقتا.

وقال عمدة جزيرة سيريفوس لإذاعة إي آر تي اليونانية اليوم الأحد، إنه تم السيطرة على الحريق أثناء الليل.

وقام رجال الإطفاء، في شرقي أثينا بالقرب من سونيون وبالقرب من مدينة خالكيدا، على بعد حوالي 90 كيلومترا جهة الشمال، بمكافحة حرائق أصغر حجما اليوم الأحد. وذكرت إذاعة إي آر تي بعد ظهر اليوم أن بعض المنازل دمرت.

وحذرت إدارة الدفاع المدني من جديد، اليوم الأحد، من أن خطر اندلاع حرائق أخرى مازال مرتفعا بعد قلة أمطار استمرت لفترة طويلة واستمرار درجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية طوال أسابيع.

وحسب تقارير لإذاعة إي آر تي، فإن مناطق الحرائق بعيدة عن المنتجعات السياحية.