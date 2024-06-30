الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم نور شمس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) وإصابة 5 آخرون، اليوم الأحد، في قصفت طائرة احتلال مسيرة، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان، بوقوع عدد من الإصابات، إثر قصف المسيرة منزلا في حارة المنشية في المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بشظايا جراء قصف المنزل، وحتى اللحظة لم تستطع دخول المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران.

من جانبها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن «الشقة كانت تضم 4 عناصر بارزة في كتيبة نور شمس».