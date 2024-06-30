تركيا: تحييد 7 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، تحييد 7 "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) شمالي العراق وسوريا.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الجيش التركي حيد 3 " إرهابيين "من تنظيم حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب الكردية (بي كيه كيه / واي بي جي) في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت أن الجيش تمكن أيضا من تحييد 4" إرهابيين" من تنظيم "بي كيه كيه " في منطقة عملية "المخلب – القفل" شمالي العراق.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، وجبال قنديل في شمال العراق ، حيث يشن منها الحزب هجمات على الداخل التركي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي