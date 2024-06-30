الولايات المتحدة تدعو الصين للإفراج عن ناشطات حقوق المرأة

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دعت الولايات المتحدة للإفراج الفوري عن ناشطات حقوق المرأة المعتقلات في الصين، معربة عن قلقها بشأن الحكم الصادر بحق الصحفية المستقلة هوانغ شيويه تشين والناشطة في مجال حقوق العمال وانغ جيان بينغ.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أن "الولايات المتحدة تشجع الصين على الإفراج الفوري عن هوانغ ووانغ، وكذلك الأفراد الآخرين المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية".

وأوضح البيان أن الحكم على هوانغ بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى وانغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، جاء بعد فترة احتجاز قبل المحاكمة.

كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين إلى الوفاء بتعهداتها الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.